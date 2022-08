F1, le grandi rimonte iridate: ecco a chi deve ispirarsi Leclerc (Di lunedì 8 agosto 2022) La rimonta è sempre un qualcosa di epico, nello sport. Ed anche la Formula 1, per quanto riguarda recuperi in campionato che hanno fatto la storia, ha i suoi esempi. E' a questo che si aggrappa ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 8 agosto 2022) La rimonta è sempre un qualcosa di epico, nello sport. Ed anche la Formula 1, per quanto riguarda recuperi in campionato che hanno fatto la storia, ha i suoi esempi. E' a questo che si aggrappa ...

AdolfoSpena : @ciuccialoca @capuanogio Di voi ho letto grandi prestazioni e rimonte contro Monaco, Lione e Lens. Ti ricordo che i… - albore_mattia : RT @SkySportF1: ?? Gara di grandi RIMONTE in Ungheria ? Giornata no per la Ferrari, Lewis e Max strepitosi I risultati ? - AlbaEmilian : RT @SkySportF1: ?? Gara di grandi RIMONTE in Ungheria ? Giornata no per la Ferrari, Lewis e Max strepitosi I risultati ? - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ?? Gara di grandi RIMONTE in Ungheria ? Giornata no per la Ferrari, Lewis e Max strepitosi I risultati ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Gara di grandi RIMONTE in Ungheria ? Giornata no per la Ferrari, Lewis e Max strepitosi I risultati ? -