Ecommerce: Retail Hub, velocità, Ai, Omni-channel per innovazione e competitività (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Pandemia e successiva ripartenza hanno prodotto un'importante accelerazione verso la digitalizzazione, e le imprese del settore Retail hanno compreso quanto le tecnologie rappresentano un elemento imprescindibile e strategico. L'e-commerce è entrato stabilmente nelle abitudini degli italiani: l'ultimo Rapporto Italia 2022 di Eurispes svela che ben il 77,2% della popolazione italiana acquista online. E sono cambiate anche le abitudini dei consumatori: una ricerca Tibco evidenzia come oggi il 91% dei consumatori preferisca acquistare i brand che sono in grado di proporre offerte mirate, l'82% sfrutta lo smartphone per informarsi sugli acquisti che sta per intraprendere, e l'87% richiede un'esperienza 'consistente' su diversi canali. Marketing, vendite, logistica, magazzino e customer service sono le aree in cui si registra la maggior ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Pandemia e successiva ripartenza hanno prodotto un'importante accelerazione verso la digitalizzazione, e le imprese del settorehanno compreso quanto le tecnologie rappresentano un elemento imprescindibile e strategico. L'e-commerce è entrato stabilmente nelle abitudini degli italiani: l'ultimo Rapporto Italia 2022 di Eurispes svela che ben il 77,2% della popolazione italiana acquista online. E sono cambiate anche le abitudini dei consumatori: una ricerca Tibco evidenzia come oggi il 91% dei consumatori preferisca acquistare i brand che sono in grado di proporre offerte mirate, l'82% sfrutta lo smartphone per informarsi sugli acquisti che sta per intraprendere, e l'87% richiede un'esperienza 'consistente' su diversi canali. Marketing, vendite, logistica, magazzino e customer service sono le aree in cui si registra la maggior ...

EconomyUp : #Retail 10 #startup per aiutare i negozi a diventare più digitali, tra #ecommerce #delivery #logistica e… - bizcommunityit : RT://5 strategie per emergere nel mercato retail - #retail #marketing #trasformazionedigitale #eCommerce #analytics - startzai : RT @bizcommunityit: RT://Il futuro dello shopping? E' phygital - @ClaraKoetz #retail #phigital #ecommerce #marketing #shopping #startup ht… - bizcommunityit : RT://Il futuro dello shopping? E' phygital - @ClaraKoetz #retail #phigital #ecommerce #marketing #shopping #startup - bizcommunityit : RT://Accorciare le supply chain per essere più efficienti, resilienti e sostenibili - @ManhAssocNews #retail… -