Como: frode nel settore delle pulizie, Gdf sequestra 1,6 mln (Di lunedì 8 agosto 2022) Milano, 8 ago. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Como ha sequestrato 1,64 milioni di euro a tre persone e due società per una frode fiscale commessa nel settore delle pulizie, dei trasporti e della legatoria. Le indagini hanno permesso di scoprire il sistema di frode, attuato tra il 2017 e il 2019 attraverso la costituzione di due società cooperative, che avevano l'obiettivo di creare indebiti crediti Iva e di ridurre l'imponibile da sottoporre a tassazione mediante costi fittizi. Il sistema, ideato e realizzato dagli indagati, è stato ricostruito con accertamenti documentali e bancari effettuati dai militari. Il meccanismo consisteva nella creazione di fatture false, intestate falsamente a molteplici persone giuridiche nazionali, le quali non sono risultate ...

