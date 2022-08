Carlos Corona festeggia il compleanno con Fabrizio | gli auguri pieni d’amore di Nina Moric

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 8 agosto 2022), il figlio di, hato i 20 anni, unvissuto con gli amici e con il padre. Assente alla festa la madre ma lei ha trovato il modo per esserci, con un post in cui esprime tutto il suo amore.e il figlio non si vedono da tempo, i rapporti tra i suoi genitori sono molto tesi, ci sono state accuse di furti e sui social le parole non sono state sempree stima. La modella croata in alcuni momenti di rabbia si era anche scagliata contro il figlio ma per ildel suoha usato le parole di una mamma. Parole struggenti,che superano tutto, anche il male che si ...