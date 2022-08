Calcio: Inter, Sanchez firma la risoluzione del contratto (Di lunedì 8 agosto 2022) Milano, 8 ago. - (Adnkronos) - E' terminato da pochi minuti l'incontro tra l'Inter e l'entourage di Alexis Sanchez nella sede del club nerazzurro. Presente anche il 33enne attaccante cileno. Secondo quanto riporta Sky le parti hanno firmato la risoluzione del contratto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Milano, 8 ago. - (Adnkronos) - E' terminato da pochi minuti l'incontro tra l'e l'entourage di Alexisnella sede del club nerazzurro. Presente anche il 33enne attaccante cileno. Secondo quanto riporta Sky le parti hannoto ladel

