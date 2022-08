Benzina e diesel, prezzi in calo ma sale il metano: le tariffe con il Codacons in protesta (Di lunedì 8 agosto 2022) Benzina e diesel, prezzi in calo: il dato di fatto è che l’ultima proroga funziona e ci sono notizie positive sul fronte carburanti. Tuttavia, i sindacati così come il Codacons tengono a freno gli entusiasmi perché non è abbastanza. Benzina e diesel, prezzi in calo ma sale il metano: le tariffe I prezzi della Benzina e diesel continuano a scendere dopo l’ultima proroga fino al mese di settembre. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri, domenica 7 agosto, il prezzo medio nazionale praticato della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022)in: il dato di fatto è che l’ultima proroga funziona e ci sono notizie positive sul fronte carburanti. Tuttavia, i sindacati così come iltengono a freno gli entusiasmi perché non è abbastanza.inmail: ledellacontinuano a scendere dopo l’ultima proroga fino al mese di settembre. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri, domenica 7 agosto, il prezzo medio nazionale praticato della ...

