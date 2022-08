“Benvenuti in paradiso” | Il costume bagnato di Giulia Provvedi diventa trasparente | si vede tutto! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 8 agosto 2022)ha regalato una panoramica senza precedenti, seno in esplosione e trasparenze esagerate, tutto in bella mostra! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In questa estate una delle bellezze che sta maggiormente scuotendo la piazza è la Donatellas più provocante del duo,sta trovando consensi a suon di post piccantissimi che Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.