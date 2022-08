Alimenti scaduti: ecco fino a quando si possono mangiare (Di lunedì 8 agosto 2022) In Gran Bretagna diverse catene della grande distribuzione toglieranno la data di scadenza dalle etichette. Gli esperti consigliano altri strumenti, come l'uso dell'olfatto, per capire se il prodotto può essere consumato Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) In Gran Bretagna diverse catene della grande distribuzione toglieranno la data di scadenza dalle etichette. Gli esperti consigliano altri strumenti, come l'uso dell'olfatto, per capire se il prodotto può essere consumato

DiLiberto76 : Ringraziate il cavaliere,gli accordi presi aumma aumma tutti i governi che dopo di lui non hanno battuto ciglio.Qu… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Bari, sequestrato deposito di alimenti scaduti per ignari clienti di un ristorante - LetiziaFirenze : Alimenti scaduti e sporco: blitz in un ristorante, sequestrati 40 chili di cibo - ToscanaInDiretta - CapaGira : RT @LaGazzettaWeb: Bari, sequestrato deposito di alimenti scaduti per ignari clienti di un ristorante - LaGazzettaWeb : Bari, sequestrato deposito di alimenti scaduti per ignari clienti di un ristorante -