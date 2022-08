Alessia Marcuzzi rischia di soffocare: salvata dalla moglie dell’ex grazie alla manovra di Heimlich (Di lunedì 8 agosto 2022) Incidente per Alessia Marcuzzi salvata dalla moglie dell’ex, Facchinetti, grazie alla manovra di Heimlich. La showgirl racconta l’accaduto su Instagram. Alessia Marcuzzi salva grazie a Wilma Faissol e alla manovra di Heimlich Credits: solonotizie24.itLa showgirl Alessia Marcuzzi rischia di soffocare; prontamente Wilma Faissol, attuale moglie di Francesco Facchinetti, ex di Alessia, presta soccorso alla Marcuzzi, salvandola. Lo racconta la stessa conduttrice in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Incidente per, Facchinetti,di. La showgirl racconta l’accaduto su Instagram.salvaa Wilma Faissol ediCredits: solonotizie24.itLa showgirldi; prontamente Wilma Faissol, attualedi Francesco Facchinetti, ex di, presta soccorso, salvandola. Lo racconta la stessa conduttrice in ...

