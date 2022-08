9.30 guys, 9.30 (Di lunedì 8 agosto 2022) Foto di apertura: La campana che suona, ogni giorno, dal Lunedì al Venerdì, alla Borsa di New York, alle 9.30AM, per segnalare l’inizio delle contrattazioni. Como, 08 Agosto 2022 Quella frase (sono le 9.30 ragazzi, sono le 9.30) la pronunciava, proprio alle 9.30 del mattino, dal Lunedì al Venerdì, il Capo dell’ufficio della Jackson Steimen & Co, dove Bud Fox alias Charlie Sheen lavorava. Si tratta del film “Wall Street”, del 1987, diretto da Oliver Stone e interpretato da Michael Douglas nella parte del finanziere “disinvolto” Gordon Gekko. A New York, ogni mattina, dal Lunedì al Venerdì, inesorabilmente, nel grande salone della Borsa, a quell’ora, suona la campana che apre le contrattazioni. Prima c’è il cosiddetto mercato avant bourse. Nel Regno Unito, per quanto riguarda i mercati a quota fissa per le corse dei cavalli, accadono più o meno le stesse cose. Non saranno le ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 8 agosto 2022) Foto di apertura: La campana che suona, ogni giorno, dal Lunedì al Venerdì, alla Borsa di New York, alle 9.30AM, per segnalare l’inizio delle contrattazioni. Como, 08 Agosto 2022 Quella frase (sono le 9.30 ragazzi, sono le 9.30) la pronunciava, proprio alle 9.30 del mattino, dal Lunedì al Venerdì, il Capo dell’ufficio della Jackson Steimen & Co, dove Bud Fox alias Charlie Sheen lavorava. Si tratta del film “Wall Street”, del 1987, diretto da Oliver Stone e interpretato da Michael Douglas nella parte del finanziere “disinvolto” Gordon Gekko. A New York, ogni mattina, dal Lunedì al Venerdì, inesorabilmente, nel grande salone della Borsa, a quell’ora, suona la campana che apre le contrattazioni. Prima c’è il cosiddetto mercato avant bourse. Nel Regno Unito, per quanto riguarda i mercati a quota fissa per le corse dei cavalli, accadono più o meno le stesse cose. Non saranno le ...

