Wanda Nara, Lo scatto infiamma: l’intimo contiene a fatica il décolleté (Di domenica 7 agosto 2022) Ancora una volta, uno scatto di Wanda Nara ha attirato l’attenzione dell’intero web. L’argentina si è mostrata con un intimo che ha fatto fatica a contenere il suo décolleté. Uno scatto che ha lasciato tutti sorpresi. Tra le donne più apprezzate e seguite al mondo c’è sicuramente Wanda Nara. L’argentina, ormai, è uno dei volti noti dei social e ogni suo contenuto riesce a colpire nell’interesse generale. A dimostrazione di quanto bene abbia costruito nel corso del tempo. Ansa FotoNei suoi anni in Italia, abbia imparato a conoscere molto bene Wanda Nara. Nel corso del tempo, è stata sempre più al centro dell’attenzione. Ora, a Parigi, l’argentina è principalmente imprenditrice tramite il suo brand ma ... Leggi su chenews (Di domenica 7 agosto 2022) Ancora una volta, unodiha attirato l’attenzione dell’intero web. L’argentina si è mostrata con un intimo che ha fattoa contenere il suo. Unoche ha lasciato tutti sorpresi. Tra le donne più apprezzate e seguite al mondo c’è sicuramente. L’argentina, ormai, è uno dei volti noti dei social e ogni suo contenuto riesce a colpire nell’interesse generale. A dimostrazione di quanto bene abbia costruito nel corso del tempo. Ansa FotoNei suoi anni in Italia, abbia imparato a conoscere molto bene. Nel corso del tempo, è stata sempre più al centro dell’attenzione. Ora, a Parigi, l’argentina è principalmente imprenditrice tramite il suo brand ma ...

sportface2016 : #RealMadrid, dall'Argentina: 'I Blancos pensano a #Icardi senza #WandaNara' - aangariswant : RT @LALAZIOMIA: Futuro incerto per Icardi: possibile un suo ritorno in Serie A, spunta anche il nome della Lazio tra le pretendenti https:/… - Ghigo_07 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY È ufficiale: #MauroIcardi e #Wandanara hanno rotto i coglioni - di Davide Rossi - LALAZIOMIA : Futuro incerto per Icardi: possibile un suo ritorno in Serie A, spunta anche il nome della Lazio tra le pretendenti… - GossipNews_it : Wanda Nara e Mauro Icardi vicini al divorzio? Un audio di lei lo confermerebbe… -