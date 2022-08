Vieri | il retroscena sull' Inter | Erano ridicoli e scarsi Lo scrivevo sulla lavagna

(Di domenica 7 agosto 2022) Nella Bobo TV Show in diretta da Jesolo, Christianha raccontato alcuni episodi divertenti relativi al suo periodo con la maglia dell': "In ritiro la sera...

Autoappassionati.it

E' una corsa continua a scoprire idella loro separazione e tutto ciò che potrebbe ... tra cuie Matri, ma il pupone ha scelto di non parteciparvi. Il motivo è al quanto scontato: ...Francesco Totti, la reazione dopo la rottura con Ilary Blasi A svelare un ulterioredel ... dato per presente al torneo di Padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi: Bobo, ... La storia segreta, o quasi, della Ferrari 550 Maranello di Bobo Vieri In una puntata della Bobo TV l'ex calciatore Antonio Cassano ha raccontato un episodio divertente sui mesi trascorsi al Real Madrid.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...