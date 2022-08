Lo strappo di Calenda, rompe col Pd e lascia l'alleanza. Letta è durissimo: 'Può accordarsi solo con se stesso' (Di domenica 7 agosto 2022) - Terremoto nel Centrosinistra. Lo strappo arriva dopo l'intesa allargata a Bonelli, Fratoianni e Di Maio. Una scelta sofferta, spiega il leader di Azione che non viene seguita da +Europa, mentre ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 agosto 2022) - Terremoto nel Centrosinistra. Loarriva dopo l'intesa allargata a Bonelli, Fratoianni e Di Maio. Una scelta sofferta, spiega il leader di Azione che non viene seguita da +Europa, mentre ...

lorepregliasco : A quanto mi risulta, nonostante lo strappo di Calenda, +Europa dovrebbe rimanere in alleanza con il Partito Democra… - Adnkronos : Conte dopo lo strappo di #Calenda con il Pd: 'Letta ha fatto disastro politico. Stupefatto dal balletto di questi g… - GiovaQuez : E in tutto questo Annunziata viaggia tra l'intervista e il tentativo di ricucire lo strappo tra Calenda e il PD. E… - christiangius : @dariodangelo91 Renzi è sempre stato disponibile, calenda ha preferito andare altrove per cui l'appello va rivolto… - goldbergvariaz : Lo strappo di #Calenda crea una certa agit...#Azione nel centrosinistra. -