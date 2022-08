Israele, 'arrestati 20 agenti della Jihad in Cisgiordania' (Di domenica 7 agosto 2022) Venti membri del gruppo palestinese della Jihad islamica sono stati arrestati durante la notte dalle forze di sicurezza israeliane nella Cisgiordania occupata: lo ha annunciato l'esercito israeliano, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Venti membri del gruppo palestineseislamica sono statidurante la notte dalle forze di sicurezza israeliane nellaoccupata: lo ha annunciato l'esercito israeliano, ...

