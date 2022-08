Isco lascia il Real Madrid | giocherà nel Siviglia

(Di domenica 7 agosto 2022)Alarcon riparte da. Dopo nove anni vissuti con addosso la maglia del, il fantasista approda in Andalusia, come informa un tweet pubblicato sull'account ufficiale del club ...

"Abbiamo raggiunto un accordo in linea di principio per la firma di!", scrive il Siviglia. L'accordo diventerà ufficiale dopo il superamento delle visite mediche da parte del giocatore che era ... Il Siviglia ha comunicato un principio d'accordo con Isco: il giocatore firmerà un biennale Isco ha lasciato il Real Madrid, ma rimarrà in Spagna: il talentuoso trequartista giocherà infatti con il Siviglia.