Equitazione, Mondiali 2022: Dufour vince l’oro nel dressage, argento per Fry (Di domenica 7 agosto 2022) Arriva il primo verdetto allp Stutteri Ask Stadium di Herning (Danimarca), impianto sportivo che sta ospitando in questi giorni Campionati Mondiali 2022 di Equitazione. Le prime medaglie assegnate sono quelle del Grand Prix di dressage, la cui classifica è chiaramente mutata in modo rilevante rispetto alla prima parte di gara. A conquistare l’oro è stata la padrona di casa bronzo olimpico in carica Cathrine Laudrup-Dufour, abile a trovare ampio consenso da parte della giuria scavalcando insieme al suo Vamos Amigos quota 80 punti nel totale, nello specifico 81.864, avendo la meglio sulla britannica Charlotte Fry, argento con 80.838. Decisamente più staccata poi l’olandese Dinja Van Liere, leader nella prima giornata e terza nella classifica finale con 78.835. Non ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Arriva il primo verdetto allp Stutteri Ask Stadium di Herning (Danimarca), impianto sportivo che sta ospitando in questi giorni Campionatidi. Le prime medaglie assegnate sono quelle del Grand Prix di, la cui classifica è chiaramente mutata in modo rilevante rispetto alla prima parte di gara. A conquistareè stata la padrona di casa bronzo olimpico in carica Cathrine Laudrup-, abile a trovare ampio consenso da parte della giuria scavalcando insieme al suo Vamos Amigos quota 80 punti nel totale, nello specifico 81.864, avendo la meglio sulla britannica Charlotte Fry,con 80.838. Decisamente più staccata poi l’olandese Dinja Van Liere, leader nella prima giornata e terza nella classifica finale con 78.835. Non ...

