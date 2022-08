‘Datemi il metadone’ | minaccia gli infermieri | poi si scaglia a ‘bottigliate’ contro gli agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 agosto 2022) Pretendeva una sorta di ‘anticipo’ del proprio piano terapeutico a base di metadone. Ma al rifiuto, anziché andare via, ha pensato bene dirsiil personale sanitario del SERD di Latina, in via Guido Reni. L’episodio di ‘follia’ giovedì scorso, nella tarda mattinata. Le minacce agliSul posto sono intervenuti, dopo la segnalazione al 112, glidi Polizia. Che qui, al SERD, hanno trovato un uomo in preda a una crisi di collera. Una volta verificati i fatti, anche i poliziotti sono stati aggrediti: l’uomo, infatti, ha tentato prima di colpirli con una bottiglia di vetro, poi si èto come una furiadi loro, danneggiando anche l’autovettura di servizio. L’arresto L’aggressore è stato quindi bloccato, non senza difficoltà. Un agente, infatti, è stato ...