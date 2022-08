Atp Los Cabos 2022, primo acuto per Medvedev: Norrie ko in finale (Di domenica 7 agosto 2022) Daniil Medvedev vince il torneo Atp 250 di Los Cabos 2022. Tutto abbastanza facile per il numero uno del mondo, che ha prevalso per 7-5 6-0 contro Cameron Norrie in un’ora e ventuno minuti. Il semifinalista di Wimbledon ha cercato di opporre resistenza durante il primo set, in cui il russo per ben due volte si è fatto rimontare un break di vantaggio ed è riuscito a siglare quello risolutivo solamente nell’undicesimo game. Tutto molto più scorrevole nella seconda frazione. Il moscovita ha fatto la voce grossa togliendo il servizio al britannico nel primo, terzo e quinto gioco. Qui forse si è vista anche un po’ di stanchezza da parte di Norrie, rimasto in campo molto tempo il giorno prima nella semifinale contro il canadese Auger-Aliassime. Parte bene ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Daniilvince il torneo Atp 250 di Los. Tutto abbastanza facile per il numero uno del mondo, che ha prevalso per 7-5 6-0 contro Cameronin un’ora e ventuno minuti. Il semifinalista di Wimbledon ha cercato di opporre resistenza durante ilset, in cui il russo per ben due volte si è fatto rimontare un break di vantaggio ed è riuscito a siglare quello risolutivo solamente nell’undicesimo game. Tutto molto più scorrevole nella seconda frazione. Il moscovita ha fatto la voce grossa togliendo il servizio al britannico nel, terzo e quinto gioco. Qui forse si è vista anche un po’ di stanchezza da parte di, rimasto in campo molto tempo il giorno prima nella semicontro il canadese Auger-Aliassime. Parte bene ...

