Appello disperato per Antonella Clerici | “Voglio tornare” | L’esclusione brucia ancora

Leggi su specialmag

(Di domenica 7 agosto 2022)inaspettato per la nota conduttrice televisivain vista della prossima stagione televisiva: vuoleLa conduttrice(Foto ANSA)La prossima stagione televisiva saràuna volta particolarmente intensa per. La conduttrice tornerà con due format molto amati dal grande pubblico. Come previsto dalla Rai sarà tutti i giorni al timone di È sempre mezzogiorno. Inoltre si occuperà anche della nuova edizione di The Voice Senior in prima serata. Proprio in vista di questo speciale ritorno, alla conduttrice è arrivata una richiesta inaspettata. Jasmine Carrisi ha infatti rivolto un nuovoalla conduttrice in vista del prossimo mese di ...