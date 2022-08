Adele Zito è la mamma di Edoardo Bennato | “All’inizio sognavo una strada diversa per lui”

(Di domenica 7 agosto 2022)è ladi, nonché di Eugenio e Giorgio, scomparsa oltre 20 anni fa. La sua prima ed unica apparizione pubblica avvenne nel 1989 nel corso di Vota la voce, programma di Red Ronnie trasmesso su Canale 5. Tra le canzoni più celebri dic’è sicuramente “Viva la”, brano dedicato proprio allascomparsa. “Questa canzone è un inno alla femminilità delle donne come lei, una donna forte, concreta. Purtroppo lei non c’è più, ma mia figlia Gaia, 9 anni, me la ricorda molto”, dicevain una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, rilasciata nel 2015 in occasione dell’uscita del nuovo album. Oggi, il cantautore è stato ospite di Domenica Live e qui ha avuto ancora una ...

Il Sussidiario.net

Siederanno tra gli scranni dell'AulaProsperi, Alessandro Gazzella, Antonella Di Cola, Enrico ... Francesca Cennerilli, Giuseppee Luciano Ridolfi, Assessori nella precedente amministrazione ...... Anna D'Elia, Roberto Lacarbonara, Antonella Marino, Edoardo Trisciuzzi, Nicola. La proiezione ... Franca Maranò che 'imbocca la strada delle sperimentazioni tecniche e linguistiche',Plotkin ... Adele Zito, mamma di Edoardo Bennato/ Video, sognava la laurea del figlio “mi prendevano in giro per questo” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...