West Nile, cresce l’allarme in Veneto: ricoverata una bimba di 20 mesi. Finora 8 morti e 105 contagiati (Di sabato 6 agosto 2022) Con i sei nuovi casi di West Nile — il virus trasmesso dalle zanzare, individuato per la prima volta nell’omonima regione dell’Uganda settentrionale, in Africa, ma ormai endemico in Europa meridionale, orientale e occidentale — nelle ultime 24 ore, Padova sarebbe la provincia d’Italia più colpita dalla nuova emergenza virale. Sarebbero 68 i casi sul centinaio complessivo registrato in questo momento a livello nazionale. l’allarme è alto anche nelle altre province del Veneto: a Verona i casi sarebbero saliti in poco tempo da due a nove, mentre cinque sarebbero quelli registrati a Treviso e a Rovigo. Proprio a Verona sarebbe stata individuata la prima vittima under 45, secondo quanto riferito dal Corriere del Veneto. Si tratterebbe di una bambina di appena 20 mesi, arrivata all’ospedale ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Con i sei nuovi casi di— il virus trasmesso dalle zanzare, individuato per la prima volta nell’omonima regione dell’Uganda settentrionale, in Africa, ma ormai endemico in Europa meridionale, orientale e occidentale — nelle ultime 24 ore, Padova sarebbe la provincia d’Italia più colpita dalla nuova emergenza virale. Sarebbero 68 i casi sul centinaio complessivo registrato in questo momento a livello nazionale.è alto anche nelle altre province del: a Verona i casi sarebbero saliti in poco tempo da due a nove, mentre cinque sarebbero quelli registrati a Treviso e a Rovigo. Proprio a Verona sarebbe stata individuata la prima vittima under 45, secondo quanto riferito dal Corriere del. Si tratterebbe di una bambina di appena 20, arrivata all’ospedale ...

