Ufo nei cieli della Sardegna | avvistato anche in altre parti d’Italia

(Di sabato 6 agosto 2022) Ricordate l’avvistamentosettimana scorsa? Quella specie di ‘righello volante’ osservato a Calangianus? (leggi qui) Ebbene, ci sono novità che possono portare alla sua spiegazione. La chiave di volta sembrerebbero essere la data e l’orario del caso in questione. Ci sono, infatti, pervenute alcunetestimonianze relative a quell’orario, provenienti dall’Italia Occidentale, più che altro dal bacino mediterraneo. Questa la lista dei casi in nostro possesso: Grosseto – sera – LN Firenze – sera – LN Solignano (PR) ore 22.00, LN Villasimius: Porto Sa Ruxi (CA), ore 22:00, LN Niscemi (CL), ore 22:00, LN Monte Argentario: Porto Santo Stefano (GR), ore 22.15, LN Sinnai: Borgo San Lorenzo (CA), ore 22.15, LN Cagliari, Ore 22:20, LN Tirrenia (PI), ore 22:21, LN/F Vaglia: Pratolino (FI), ore 22:25, LN Calangianus (SS), ore 22.25, LN Cagliari, Ore 22:30, ...

