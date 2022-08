Piogge e temporali, allerta gialla in Lombardia (Di sabato 6 agosto 2022) Continua l’ondata di maltempo nel quadrante Nord dell’Italia. Una nuova perturbazione si avvicina dalla Francia al nostro Paese e nel corso delle prossime ore porterà infiltrazioni di aria fredda in quota che determineranno una certa instabilità atmosferica. Tradotto: rovesci e temporali continueranno ad interessare le regioni settentrionali, con fenomeni che localmente potranno essere anche particolarmente intensi, specie nelle prime ore della giornata di domenica, sulle aree pianeggianti della Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. allerta gialla per sette regioni, Lombardia compresa. L’avviso prevede dalle prime ore di domenica precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale. Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022) Continua l’ondata di maltempo nel quadrante Nord dell’Italia. Una nuova perturbazione si avvicina dalla Francia al nostro Paese e nel corso delle prossime ore porterà infiltrazioni di aria fredda in quota che determineranno una certa instabilità atmosferica. Tradotto: rovesci econtinueranno ad interessare le regioni settentrionali, con fenomeni che localmente potranno essere anche particolarmente intensi, specie nelle prime ore della giornata di domenica, sulle aree pianeggianti della. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.per sette regioni,compresa. L’avviso prevede dalle prime ore di domenica precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale.

