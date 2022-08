Napoli, Maurizio de Giovanni e Ruotolo lanciano l’idea di un murales di Jorit in onore di Mertens: Sarebbe bello se fosse pagato dai napoletani (Di sabato 6 agosto 2022) “Ci siamo. Dopo la decisione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens abbiamo lanciato la proposta di un murales di Jorit in onore del nostro storico capocannoniere. Sindaco e municipalità hanno accolto il nostro appello, autorizzando l’opera e la nostra iniziativa. Jorit ha raccolto entusiasticamente l’idea. Sarebbe molto bello che questa iniziativa fosse pagata dai napoletani: un segno di generosità del nostro popolo e un ringraziamento collettivo a un pezzo della nostra storia. Ovviamente deve essere tutto trasparente e ognuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità. Tocca a noi, che abbiamo avuto questa idea, aprire la sottoscrizione e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) “Ci siamo. Dopo la decisione del sindaco diGaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Driesabbiamo lanciato la proposta di undiindel nostro storico capocannoniere. Sindaco e municipalità hanno accolto il nostro appello, autorizzando l’opera e la nostra iniziativa.ha raccolto entusiasticamentemoltoche questa iniziativapagata dai: un segno di generosità del nostro popolo e un ringraziamento collettivo a un pezzo della nostra storia. Ovviamente deve essere tutto trasparente e ognuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità. Tocca a noi, che abbiamo avuto questa idea, aprire la sottoscrizione e ...

