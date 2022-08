LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in fuga, gruppo staccato di 4? (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Siamo esattamente a metà di quest’ultima tappa. 14.18 L’ultima vittoria della Burgos-BH risale addirittura al 2019 quando nella quinta tappa della Vuelta vinse Madrazo proprio davanti a Jetse Bol. 14.15 Sono sette i corridori che hanno evaso dal gruppo: fra questi c’è l’olandese Jetse Bol (Burgos-BH). 14.12 Viene segnalato il ritiro di OLIVEr Knight (UAE Team Emirates). Il britannico sta correndo come stagista nella formazione araba. 14.09 Ancora la fuga non sta riuscendo a prendere il sopravvento: continua l’elastico con il gruppo quando mancano 90 chilometri all’arrivo. 14.06 La salita finale di Lagunas de Neila può davvero fare la ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Siamo esattamente a metà di quest’ultima. 14.18 L’ultima vittoria della-BH risale addirittura al 2019 quando nella quintadellavinse Madrazo proprio davanti a Jetse Bol. 14.15 Sonoi corridori che hanno evaso dal: fra questi c’è l’olandese Jetse Bol (-BH). 14.12 Viene segnalato il ritiro di Or Knight (UAE Team Emirates). Il britannico sta correndo come stagista nella formazione araba. 14.09 Ancora lanon sta riuscendo a prendere il sopravvento: continua l’elastico con ilquando mancano 90 chilometri all’arrivo. 14.06 La salita finale di Lagunas de Neila può davvero fare la ...

