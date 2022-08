Incidente, muore investito bambino di 11 anni a Terracina (Di sabato 6 agosto 2022) Un bambino di 11 anni è morto a Terracina dopo essere stato investito da una auto. La tragedia è avvenuta ieri sera su via Appia, all’altezza del lungomare della città. Il ragazzino nell’imbatto ha riportato ferite gravissime e a nulla è servito il trasferimento all’ospedale bambino Gesù di Roma. Secondo una prima ricostruzione il bambino sarebbe stato investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Sull’episodio sono al lavoro gli agenti della Polizia locale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) Undi 11è morto adopo essere statoda una auto. La tragedia è avvenuta ieri sera su via Appia, all’altezza del lungomare della città. Il ragazzino nell’imbatto ha riportato ferite gravissime e a nulla è servito il trasferimento all’ospedaleGesù di Roma. Secondo una prima ricostruzione ilsarebbe statomentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Sull’episodio sono al lavoro gli agenti della Polizia locale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

