Il Carso torna a bruciare | nuovo incendio a Duino | chiuso un tratto dell’autostrada A4 e della ferrovia

Leggi su open.online

(Di sabato 6 agosto 2022) Undi grandi dimensioni è divampato nella tarda mattinata di oggi nella zona di, sul. Ovvero proprio nei luoghi in cui nei giorni scorsi erano divampati altri incendi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver assistito a fiamme alte diversi metri. L’è iniziato poco dopo le 12.15 nella zona boschiva dietro l’area di servizio diNord. Sul posto sono già accorsi i Vigili del fuoco che stanno operando nel tentativo di spegnere le fiamme, affinché non raggiungano l’autostrada. Autovie ha fatto defluire i mezzi in sosta dall’area e interdetto l’entrata. Oggi è giornata da bollino nero e c’è folla di turisti alla barriera autostradale del Lisert. Nel pomeriggio sono previste piogge, dato positivo per la gestione dell’. La ...