Grandi dimissioni, uno su quattro si dice pentito: ovvio, se la scelta non è stata libera (Di sabato 6 agosto 2022) Un interessantissimo articolo apparso su Il Fatto Quotidiano ha dato atto di come negli Usa, dopo la grande ondata di dimissioni (secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti nel 2021 oltre 47 milioni di americani hanno lasciato volontariamente il lavoro), sia nato un contro-movimento per cui circa un* lavorator* su quattro sarebbe pentit* della scelta. Anche in Italia si è parlato di una Great Resignation, poiché secondo alcuni si sarebbe assistito nel corso del 2021 ad un numero straordinario di dimissioni, che avrebbe messo in ulteriore difficoltà le aziende, già alle prese con la (falsa) complessità nel trovare lavoratori per via del Reddito di cittadinanza (per un’analisi sul punto rinvio a un mio recente post). Per capire se le cose stiano effettivamente come ci sono state raccontate è necessario, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Un interessantissimo articolo apparso su Il Fatto Quotidiano ha dato atto di come negli Usa, dopo la grande ondata di(secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti nel 2021 oltre 47 milioni di americani hanno lasciato volontariamente il lavoro), sia nato un contro-movimento per cui circa un* lavorator* susarebbe pentit* della. Anche in Italia si è parlato di una Great Resignation, poiché secondo alcuni si sarebbe assistito nel corso del 2021 ad un numero straordinario di, che avrebbe messo in ulteriore difficoltà le aziende, già alle prese con la (falsa) complessità nel trovare lavoratori per via del Reddito di cittadinanza (per un’analisi sul punto rinvio a un mio recente post). Per capire se le cose stiano effettivamente come ci sono state raccontate è necessario, in ...

ilfattoblog : Grandi dimissioni, uno su quattro si dice pentito: ovvio, se la scelta non è stata libera - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'La #GreatResignation italiana non appare frutto di scelte di vita romantiche, ma uno strumento di compensazione del divie… - ilfattoblog : 'La #GreatResignation italiana non appare frutto di scelte di vita romantiche, ma uno strumento di compensazione de… - valigiablu : RT @CesareMinghini: Dalle grandi dimissioni al ritorno dei sindacati negli USA - CesareMinghini : Dalle grandi dimissioni al ritorno dei sindacati negli USA -