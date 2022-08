Ezra Miller in fuga negli USA | l’attore sarebbe armato e con un giubbotto antiproiettile

(Di sabato 6 agosto 2022), secondo le ultime dichiarazioni,inUsa;starebbe attraversando gli Stati Uniti in macchina.inUsa: ancora guai per? Credits: gamelegends.itA riportare la notizia dellain USA diè Business Insider; una delle ultime evidenze di un comportamento sempre più pericoloso del, infatti, nel tempo è stato oggetto di una lista di accuse; due arresti alle spalle, accuse di minacce, grooming ai danni di una minorenne e anche la trasformazione di un Airbnb in Islanda nella ...

Infatti quiè apparso, nello specifico a inizio 2020, nell'episodio intitolato Crisis on Infinite Earths, che non era altro che un grande crossover tra i vari show dell'Arrowverse. Questa ...Sembra definitivamente confermata quindi l'uscita di The Flash di Andy Muschietti , nonostante i recenti problemi che riguardano la star. Non è l'unica grande novità annunciata di ...Secondo Business Insider, Ezra Miller in questo momento sarebbe in fuga negli Stati Uniti convinto di essere ricercato dall'FBI e dal KKK.La serie di The Flash avrà qualche collegamento con il film con Ezra Miller Ecco le teorie secondo le quali lo show potrebbe concludersi con la pellicola.