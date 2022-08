EWC, Suzuka 8h: il team HRC firma la pole, paura per Gino Rea (Di sabato 6 agosto 2022) Programma del sabato stravolto a Suzuka : la giornata inizialmente dedicata al Top 10 Trial, ovvero un giro singolo in stile Superpole per determinare le prime dieci posizioni di partenza della 8 Ore, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022) Programma del sabato stravolto a: la giornata inizialmente dedicata al Top 10 Trial, ovvero un giro singolo in stile Superper determinare le prime dieci posizioni di partenza della 8 Ore, ...

Tuttipazziperi1 : Il pilota francese ha riportato la frattura di una mano ed è volato in Inghilterra per operarsi. Rientrerà probabil… - HRT_100_EWC : RT @AlessioPiana130: Con la Suzuki GSX-R 1000 #52 del team Teramoto J-TRIP Racing, ???????????????? ???????? prenderà il via dalla 26^ posizione (5^ tr… - HRT_100_EWC : RT @gponedotcom: Sveglia all’alba domenica mattina per l’appuntamento più atteso del Mondiale Endurance di scena sul tracciato del Sol Leva… - HRT_100_EWC : RT @gponedotcom: Il pilota di Suzuki si è procurato una lesione durante i test ed è costretto al forfait, sarà però presente al Bol d'Or, l… - HRT_100_EWC : RT @AlessioPiana130: Tetsuta Nagashima ha siglato questa mattina il nuovo record in un weekend di gara della 8 ore di Suzuka in 2'04'942 co… -