Elezioni | Calenda | “Con Pd patto credibile Non aggiungerne altri”

ROMA – "Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di governo, molto chiara nel patto firmato con il Pd. Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Lì eravamo, lì siamo rimasti". E' quanto scrive, sul suo account Twitter ufficiale, il segretario di Azione, Carlo Calenda (foto). L'articolo L'Opinionista.

