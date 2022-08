Covid, le regole per il rientro a scuola a settembre: mascherina solo ai fragili (Di sabato 6 agosto 2022) Si avvicina il momento del ritorno a scuola, ma uno dei nodi che ancora non erano stati sciolti riguardava le regole anti-Covid da rispettare, necessarie per evitare che in autunno possa esserci una nuova ondata. É stato così messo a punto un documento ad hoc dall’Iss, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in riferimento ai comportamenti da tenere per il primo e il secondo ciclo di istruzione. Le decisioni prese tengono conto della situazione attuale della pandemia, ma potranno essere rimodulate successivamente nel caso in cui il quadro epidemiologico dovesse variare. Qui sono state indicate una serie di misure di prevenzione che dovranno essere messe in atto. La permanenza nel proprio istituto sarà consentita per chi è senza sintomi e/o febbre, anche senza test ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 6 agosto 2022) Si avvicina il momento del ritorno a, ma uno dei nodi che ancora non erano stati sciolti riguardava leanti-da rispettare, necessarie per evitare che in autunno possa esserci una nuova ondata. É stato così messo a punto un documento ad hoc dall’Iss, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in riferimento ai comportamenti da tenere per il primo e il secondo ciclo di istruzione. Le decisioni prese tengono conto della situazione attuale della pandemia, ma potranno essere rimodulate successivamente nel caso in cui il quadro epidemiologico dovesse variare. Qui sono state indicate una serie di misure di prevenzione che dovranno essere messe in atto. La permanenza nel proprio istituto sarà consentita per chi è senza sintomi e/o febbre, anche senza test ...

