Conte a gamba tesa su Letta dopo la chiusura degli accordi nel centrosinistra: «La Costituzione non si difende con le ammucchiate» (Di sabato 6 agosto 2022) Addio al patto del planisfero e all'accordo tra Partito Democratico e M5s di correre uniti verso le elezioni del 2023 che, a seguito della crisi del governo guidato da Mario Draghi, si svolgeranno anticipatamente il prossimo 25 settembre. E dopo la chiusura degli accordi per l'alleanza di centrosinistra da parte del segretario dem Enrico Letta, grazie al patto siglato con Impegno Civico di Luigi Di Maio e Tabacci, sia quello con i Verdi di Bonelli e con Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, a cui nei giorni scorsi aveva aperto le porte per una possibile alleanza, Giuseppe Conte va all'attacco della neonata coalizione di centrosinistra, dal cui perimetro il M5s è però rimasto escluso. «difendere la Costituzione vuol ...

