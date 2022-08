Calcio: Inter ko 4 - 2 contro Villarreal in amichevole (Di sabato 6 agosto 2022) Cade l'Inter di Simone Inzaghi, che chiude la preparazione estiva con un pesante ko per 4 - 2 contro il Villarreal in un'amichevole giocata allo stadio Adriatico di Pescara. Ai nerazzurri non bastano ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Cade l'di Simone Inzaghi, che chiude la preparazione estiva con un pesante ko per 4 - 2ilin un'giocata allo stadio Adriatico di Pescara. Ai nerazzurri non bastano ...

