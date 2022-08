Buon compleanno green pass | un anno di libertà negate

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 agosto 2022) Ve lo ricordate? Era il 22 luglio 2021 o giù di lì. Mario Draghi, allora al pieno del suo potere e in fase ascendente, capace cioè di strappare applausi dai giornalisti appena entrava in sala stampa, si presentò ai microfoni per spiegare le norme contenute nell’ultimo decreto estivo: l’introduzione, a partire dal 6 agosto, delpraticamente ovunque. Supermario disse che il lasciaare era una “misura con la quale i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”. Ecco: oggi èato unda quando quello strumento è entrato in vigore, ha dimostrato di essere assolutamente inutile e nel frattempo ha fatto a pezzi grandi fette di. Senza che nessuno, a parte poche lodevoli eccezioni, alzasse anche ...