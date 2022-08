Battiato mi spezza il cuore Un omaggio e una riscoperta di stile e misura

RadioAirplay_it : @InArteMorgan torna in #radio con il nuovo singolo 'Battiato (Mi spezza il cuore)' in rotazione da domani 5 agosto… - AllMusicItalia : A dieci anni di distanza dall'ultimo singolo pubblicato ufficialmente torna Morgan con 'Battiato (mi spezza il cuor… - TimisoaraPinto : 'Geniale, Gentile, speciale, così diverso da tutti, un signore al di sopra degli altri. Vedere che la sua mente si… - lawebstar_it : #Morgan, il singolo dedicato all'amico #Battiato: - CrisAvalon : RT @Agenzia_Ansa: E' uscito il nuovo singolo di Morgan dal titolo 'Battiato (mi spezza il cuore)'. L'artista torna così a pubblicare musica… -

Paolo Giordano per il Giornale morgan'No, lui non l'ha mai ascoltata'. Morgan ha scritto il testo di(miil cuore) quando si è accorto che 'Franco si stava offuscando, aveva vuoti di memoria, non riusciva a esprimersi ..."No, lui non l'ha mai ascoltata". Morgan ha scritto il testo di(miil cuore) quando si è accorto che "Franco si stava offuscando, aveva vuoti di memoria, non riusciva a esprimersi nella stessa maniera sontuosa con la quale si era sempre espresso". ...L'artista pubblica un brano dedicato al grande Franco: "L'ho scritto quando ho capito che si stava offuscando" ...Dopo anni di inconcludenza, l'artista torna alla musica e lo fa ricordando i poeti del '700 Morgan mi spezzerebbe il cuore, se fossi il romantico che non sono. Del fatto musicale insito nel ritorno di ...