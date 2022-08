Arrivato al Santobono di Napoli il piccolo Wisam | l’11enne ferito nell’esplosione di una cisterna in Libia

(Di sabato 6 agosto 2022) E’e sarà assistito nel centro ustioni pediatrico dell’ospedaleil, di 11 anni, rimastodi unaavvenuta lo scorso 1 agosto in un centro abitato del Fezzan, in. Ilin Italia insieme ad altri tre feriti grazie a un volo dell’Aeronautica militare atterrato a Pratica di Mare. Le sue condizioni sono gravissime, presenta ustioni da fiamma di secondo e terzo grado sul 45% del corpo ed ha un elevato rischio di mortalità. L’evacuazione medica è nata su richiesta delle autorità libiche ed è stata coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile attraverso la Centrale remota per le operazioni di soccorso ...

