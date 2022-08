Tripadvisor sospende le recensioni del ristorante in cui è stata aggredita Beauty Davis: troppi commenti negativi (Di venerdì 5 agosto 2022) Troppe recensioni negative. Una shitstorm da parte di utenti da tutta Italia che hanno costretto Tripadvisor a sospendere ogni altro commento sul ristorante Lido Mare Nostrum di Soverato, in provincia di Catanzaro. «A causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona», si legge nel banner sopra il nome del locale, «abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuove recensioni per questo profilo». L’evento al quale fa riferimento la piattaforma di riferimento per recensioni e prenotazioni è quello che ha visto come protagonista una ragazza di 25 anni venire aggredita dal suo datore di lavoro. Beauty Davis, ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Troppenegative. Una shitstorm da parte di utenti da tutta Italia che hanno costrettore ogni altro commento sulLido Mare Nostrum di Soverato, in provincia di Catanzaro. «A causa di un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un afflusso diche non descrivono un’esperienza in prima persona», si legge nel banner sopra il nome del locale, «abbiamo temporaneamente sospeso la pubblicazione di nuoveper questo profilo». L’evento al quale fa riferimento la piattaforma di riferimento pere prenotazioni è quello che ha visto come protagonista una ragazza di 25 anni veniredal suo datore di lavoro., ...

