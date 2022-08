Totti e Ilary torneranno insieme? Alba Parietti interviene in diretta e svela di chi è la colpa (Di venerdì 5 agosto 2022) La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta catturando l’attenzione di giornali di gossip, siti e blog. Come sta l’ex Capitano della Roma? Durante Estate in diretta, Alex Nuccetelli ha svelato altri retroscena. Totti e Ilary torneranno insieme? Risponde l’amico Come sta Francesco in questo momento? Sono momenti che nella vita che abbiamo passato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 agosto 2022) La rottura tra FrancescoBlasi sta catturando l’attenzione di giornali di gossip, siti e blog. Come sta l’ex Capitano della Roma? Durante Estate in, Alex Nuccetelli hato altri retroscena.? Risponde l’amico Come sta Francesco in questo momento? Sono momenti che nella vita che abbiamo passato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere : Spalletti: «Non è vero che sono antipatico, sposerei uno come me. Totti e Ilary? Mi dispiace» - GiusCandela : Totti toglie gestione social alla sorella di Ilary che trovava messaggi sospetti. Dopo Dago Ilary crede al marito.… - trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - blogtivvu : Totti e Ilary torneranno insieme? Alba Parietti interviene in diretta e svela di chi è la colpa - sh3sale : voi vi disperate ancora per totti e ilary, io dopo anni mi dispero per serena e Filippo di un posto al sole -