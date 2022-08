Siccità nel fiume Po, in alcune zone impossibile spostare le barche (Di venerdì 5 agosto 2022) L’emergenza Siccità non conosce stop: la portata del fiume Po, infatti, sta raggiungendo la soglia drammatica dei 100 metri cubi al secondo. La media rilevata a Pontelagoscuro, ultimo rilevamento prima del delta, è stata effettuata a luglio ed è pari a 160,48 metri cubi al secondo, ben il 32,29% in meno dell’ultimo record negativo di portata media mensile, che risale al luglio 2006. Tra tutte le criticità che derivano da questa situazione e che rischiano di influenzare la vita di tutti i giorni se ne aggiunge un’altra, ovvero l’impossibilità, in alcune zone, di spostare barche e unità da diporto. Dati ai minimi storici nel fiume Po Non sono stati sufficienti i temporali che hanno dato un po’ di tregua dal caldo che si sta abbattendo in queste settimane. Nonostante ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 5 agosto 2022) L’emergenzanon conosce stop: la portata delPo, infatti, sta raggiungendo la soglia drammatica dei 100 metri cubi al secondo. La media rilevata a Pontelagoscuro, ultimo rilevamento prima del delta, è stata effettuata a luglio ed è pari a 160,48 metri cubi al secondo, ben il 32,29% in meno dell’ultimo record negativo di portata media mensile, che risale al luglio 2006. Tra tutte le criticità che derivano da questa situazione e che rischiano di influenzare la vita di tutti i giorni se ne aggiunge un’altra, ovvero l’impossibilità, in, die unità da diporto. Dati ai minimi storici nelPo Non sono stati sufficienti i temporali che hanno dato un po’ di tregua dal caldo che si sta abbattendo in queste settimane. Nonostante ...

