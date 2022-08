Raspadori e non solo, il Sassuolo detta i tempi per le cessioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Arrivano novità dopo l’incontro Sassuolo-Napoli per Raspadori. Il dirigente neroverde Carnevali avrebbe già dettato le condizioni a De Laurentiis e Giuntoli per la trattativa. Ricapitoliamo: oggi le due squadre si sono incontrate e non c’è stata l’attesa fumata bianca. Il Napoli è fermo a 30 milioni più bonus, mentre il Sassuolo ne vuole 40. In serata Sky Sport ha aggiunto che lo stesso Carnevali avrebbe girato la clessidra a suo favore: entro lunedì la trattativa si deve chiudere! Raspadori Sassuolo Napoli Cosa significa? A quanto pare con l’inizio del campionato alle porte il club emiliano non vuole farsi trovare impreparato magari senza pezzi importanti. Ecco quindi che le condizioni che il club ha dettato ai suoi calciatori pregiati: se entro lunedì se non ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Arrivano novità dopo l’incontro-Napoli per. Il dirigente neroverde Carnevali avrebbe giàto le condizioni a De Laurentiis e Giuntoli per la trattativa. Ricapitoliamo: oggi le due squadre si sono incontrate e non c’è stata l’attesa fumata bianca. Il Napoli è fermo a 30 milioni più bonus, mentre ilne vuole 40. In serata Sky Sport ha aggiunto che lo stesso Carnevali avrebbe girato la clessidra a suo favore: entro lunedì la trattativa si deve chiudere!Napoli Cosa significa? A quanto pare con l’inizio del campionato alle porte il club emiliano non vuole farsi trovare impreparato magari senza pezzi importanti. Ecco quindi che le condizioni che il club hato ai suoi calciatori pregiati: se entro lunedì se non ...

