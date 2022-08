Pnrr, per fare certe cose ci vuole orecchio (Di venerdì 5 agosto 2022) Ma che gli dice il cervello alle forze politiche e ai rispettivi rappresentanti in nobile gara per il governo del Paese in uno dei momenti più difficili e delicati della sua storia? È chiaro che il premio per i vincitori sarà un’enorme gatta da pelare? Dove sono, in ogni schieramento, gli uomini e le donne capaci di fornire risposte ai problemi che s’ingigantiscono ogni giorno che passa? Se si dovesse pensare e agire con buonsenso a nessun corridore dovrebbe venire in mente di mettersi alla guida di un’auto impazzita con dubbia strumentazione di bordo e su strada bagnata. Va bene che la verifica delle urne è il più alto momento della vita democratica ma perché anticiparne l’esito invece che lasciare a un pilota esperto il compito di venir fuori dai tornanti più pericolosi? Mah, sarà per imperizia o per calcoli sbagliati il fatto è che ora ci troviamo di fronte a una nuova incognita che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 agosto 2022) Ma che gli dice il cervello alle forze politiche e ai rispettivi rappresentanti in nobile gara per il governo del Paese in uno dei momenti più difficili e delicati della sua storia? È chiaro che il premio per i vincitori sarà un’enorme gatta da pelare? Dove sono, in ogni schieramento, gli uomini e le donne capaci di fornire risposte ai problemi che s’ingigantiscono ogni giorno che passa? Se si dovesse pensare e agire con buonsenso a nessun corridore dovrebbe venire in mente di mettersi alla guida di un’auto impazzita con dubbia strumentazione di bordo e su strada bagnata. Va bene che la verifica delle urne è il più alto momento della vita democratica ma perché anticiparne l’esito invece che lasciare a un pilota esperto il compito di venir fuori dai tornanti più pericolosi? Mah, sarà per imperizia o per calcoli sbagliati il fatto è che ora ci troviamo di fronte a una nuova incognita che ...

christianrocca : E certo che Conte non ha capito che cos’è l’agenda Draghi. L’agenda Draghi è il Pnrr che lui non ha saputo scrivere… - mara_carfagna : Perché chi non ha votato il Pnrr dovrebbe farsi carico di applicarlo una volta al governo? Per noi è impensabile ri… - AndreaVenanzoni : Bisognerà pensare seriamente a un 'Libro nero del Pnrr', comprensivo dei più inutili, dispendiosi e surreali proget… - rinascereigatto : RT @confundustria: Le camere sono sciolte e il Governo è ancora in piedi, ma solo per gli affari indifferibili. Il Min. Garavaglia nomina… - essefosse : RT @ilruttosovrano: La destra non ha ancora vinto le elezioni, ma il ministro leghista Garavaglia non perde tempo e ha inserito nella commi… -