Pnrr, il Comune di Pomezia illustra i progetti alla Consulta delle Associazioni area sociale (Di venerdì 5 agosto 2022) Pomezia – Prosegue la serie di incontri per l’illustrazione dei progetti Pnrr. Nella sede del Comune in Piazza Indipendenza, riunione tra la Consulta delle Associazioni area sociale, il Dirigente del settore sociale, l’Assessora Miriam Delvecchio e la Presidente della Commissione Scuola e Servizi alla Persona Luisa Navisse. Al centro, l’illustrazione e la condivisione dei progetti all’interno del Pnrr volti al contrasto della povertà estrema (housing first, dormitorio e mensa sociale), a sostegno delle fragilità con particolare attenzione alla vita in autonomia per le persone affette ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)– Prosegue la serie di incontri per l’zione dei. Nella sede delin Piazza Indipendenza, riunione tra la, il Dirigente del settore, l’Assessora Miriam Delvecchio e la Presidente della Commissione Scuola e ServiziPersona Luisa Navisse. Al centro, l’zione e la condivisione deiall’interno delvolti al contrasto della povertà estrema (housing first, dormitorio e mensa), a sostegnofragilità con particolare attenzionevita in autonomia per le persone affette ...

Pattj11 : RT @Roma: ?? Firmato importante protocollo d'intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni. Ciò assume maggi… - comunecb : #CiniselloBalsamo, Un nuovo laghetto al Parco Nord, approvato il Protocollo d’Intesa tra Comune ed Ente… - TuttoSuRoma : RT @Roma: ?? Firmato importante protocollo d'intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni. Ciò assume maggi… - patriziarutigl1 : RT @Roma: ?? Firmato importante protocollo d'intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni. Ciò assume maggi… - Roma : ?? Firmato importante protocollo d'intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni. Ci… -