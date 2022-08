Perché Beatrice Vendramin e Fred De Palma si sono lasciati (Di venerdì 5 agosto 2022) Beatrice Vendramin e Fred De Palma si sono lasciati. L’attrice rompe il silenzio sulla separazione dal rapper ma è lapidaria e lascia poche spiegazioni, anzi nessuna. I motivi dell’addio tra Beatrice e Fred restano top secret. Probabilmente solo ciò che succede a tutti: l’amore finisce, dopo un po’. Si consuma quotidianamente. Beatrice Vendramin e Fred De Palma si sono lasciati, sono tra le coppie scoppiate del 2022 ma non è dato sapere neanche quando tra i due sia tutto giunto al capolinea. Non è la prima volta, però, che Fred De Palma viene intercettato con altre donne. La notizia viene ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 agosto 2022)Desi. L’attrice rompe il silenzio sulla separazione dal rapper ma è lapidaria e lascia poche spiegazioni, anzi nessuna. I motivi dell’addio trarestano top secret. Probabilmente solo ciò che succede a tutti: l’amore finisce, dopo un po’. Si consuma quotidianamente.Desitra le coppie scoppiate del 2022 ma non è dato sapere neanche quando tra i due sia tutto giunto al capolinea. Non è la prima volta, però, cheDeviene intercettato con altre donne. La notizia viene ...

mic_beatrice : RT @OfficialTozzi: Perché non venga solo sbandierato, pregasi chi propone nucleare in Italia nel programma elettorale di indicare ora esatt… - martina20047130 : Mi dispiace per chiara perché aveva stravolto la sua vita; il suo essere; era andata a trasferirsi da lui; lavorava… - Frankf1842 : RT @pasqualedicarl1: “Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo” di Evelyn Beatrice Hall La frase del… - lasoncini : «intellettuali indigenti mi costringono a spiegare chi è questa e chi è quella perché non si sono mai comprati il t… - pasqualedicarl1 : “Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo” di Evelyn Beatrice Hall La frase d… -

Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati: parla l'attrice Eh sì, perché lui pare abbia già voltato pagina. Nonostante la differenza d'età, lui 32 anni e lei 22, De Palma e Beatrice pare si siano conosciuti nel 2019, quando entrambi uscivano da due storie, e ... Torna a Parma Insolito Festival, con spettacoli, incontri, passeggiate performative ... temi e argomenti che ad esso sfuggono, perché imbarazzanti, inusuali, da evitare, cose di cui si ... Postwar Cinema Club ), così come W (Prova di Resistenza) di Beatrice Baruffini (Segnalazione ... OptiMagazine Eh sì,lui pare abbia già voltato pagina. Nonostante la differenza d'età, lui 32 anni e lei 22, De Palma epare si siano conosciuti nel 2019, quando entrambi uscivano da due storie, e ...... temi e argomenti che ad esso sfuggono,imbarazzanti, inusuali, da evitare, cose di cui si ... Postwar Cinema Club ), così come W (Prova di Resistenza) diBaruffini (Segnalazione ... Perché Beatrice Vendramin e Fred De Palma si sono lasciati