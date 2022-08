Outlander | Diana Gabaldon non era stata informata della serie prequel

(Di venerdì 5 agosto 2022) La scrittriceha condiviso un post su Facebook rivelando che non eradello sviluppodi: Blood of My Blood.ha condiviso un post su Facebook in cui esprime la propria perplessità dopo l'annunciodi. La scrittrice ha infatti rivelato di non esseredegli sviluppi riguardanti il progetto. A febbraioaveva rivelato di essere al lavoro su un romanzodidedicato alla storia di Brian ed Ellen, i genitori di ...

badtasteit : #Outlander, #DianaGabaldon: 'Nessuno mi ha parlato della serie prequel #BloodOfMyBlood' - BingyNews : Diana Gabaldon esclusa dal prequel di #Outlander: il retroscena - 3cinematographe : È in sviluppo la serie prequel di Outlander, amata serie fantasy basata sui romanzi di Diana Gabaldon - Mondadori : Diana Gabaldon (@Writer_DG) è tra le autrici fantasy più conosciute al mondo con la sua saga #Outlander, diventata… -

