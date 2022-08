Napoli, Manfredi: 'A Mertens cittadinanza onoraria (Di venerdì 5 agosto 2022) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dice si' al conferimento della cittadinanza onoraria a Dries Mertens che per anni ha vestito la maglia azzurra del Calcio Napoli. L'annuncio oggi a margine del ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Il sindaco di, Gaetano, dice si' al conferimento dellaa Driesche per anni ha vestito la maglia azzurra del Calcio. L'annuncio oggi a margine del ...

