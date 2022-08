MotoGP Silverstone | Mir scherza | Il mio futuro? Andrò in F1 | è ufficiale!

(Di venerdì 5 agosto 2022) Era tempo che non si vedeva un Joan Mir così competitivo, secondo a poco più di un decimo da Quartararo nelle FP2 , e forse non è un caso che questa prestazione sia arrivata su una pista in cui la ...

SkySportMotoGP : ?? Quartararo svetta nelle Libere 2 ???? Due Aprilia nella top five a Silverstone I risultati ?… - gponedotcom : Nelle FP2 le condizioni della pista erano migliori e questo ha permesso ai piloti di testare l'anteriore Medium, ch… - sportmediaset : Bastianini: 'Partiti col piede giusto'. Bezzecchi: 'Gran lavoro' #MotoGP #BritishGP - fainformazione : MotoGP, una sorprendente Yamaha regala a Quartararo i miglior tempo nelle libere di Silverstone Se le prove del ma… - fainfoesteri : MotoGP, una sorprendente Yamaha regala a Quartararo i miglior tempo nelle libere di Silverstone Se le prove del ma… -

Il romano, che ha chiuso la prima giornata di libere a, con l 'ottavo tempo, deve però guardarsi da Sasaki, Masia e Oncu . Il giapponese ha chiuso il venerdì con il decimo tempo, lo ...Augusto Fernandez sa di poter cambiare faccia alla classifica del mondiale dove condivide il primo posto con Celestino Vietti. Ma mentre il piemontese si è fermato al nono posto della combinata, lo ...Era tempo che non si vedeva un Joan Mir così competitivo, secondo a poco più di un decimo da Quartararo nelle FP2, e forse non è un caso che questa prestazione sia arrivata su una pista in cui ...Se le prove del mattino del venerdì di Silverstone, dove la MotoGP ritorna finalmente in pista per il GP di Gran Bretagna dopo la pausa estiva, avevano fatto sperare la Ducati, nel pomeriggio il verde ...