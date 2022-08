Mauro Icardi smentisce le voci di divorzio da Wanda Nara | “Non so chi mi fa più pena”

(Di venerdì 5 agosto 2022) Prima la separazione con tradimento tra Shakira e Piqué, poi l’addio shock tra Totti e la Blasi e ora ecco entrare a gamba tesa nella cronaca rosa la notizia dell’imminentetra. Una manna dal cielo per il gossip, va detto: una volta a dominare erano i flirt estivi più improbabili e gli amorazzi che duravano il tempo di un paio di paparazzate, in questo torrido agosto vincono invece a mani basse le rotture nelle famiglie dei calciatori. L’ultimo in ordine di tempo è “Maurito”, che dopo essere stato fatto fuori dal PSG, rischia anche di essere accompagnato fuori dalla porta di casa dalla moglie manager.LESUL– La bomba era scoppiata ventiquattro ...

infoitsport : Mauro Icardi e Wanda Nara divorziano dopo 8 anni - infoitsport : Wanda Nara, Mauro Icardi smentisce le voci sul divorzio: 'Mi fate pena' - sheiswonderland : Una pagina intera sulla Gazzetta dello sport dedicata alla fine del matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara, grand… - Berniskine : POV : Mauro Icardi : - CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando, l’au... -

Ad un anno esatto dalla crisi tra Wanda Nara eper un presunto tradimento del calciatore, la coppia ritorna al centro dell'attenzione mediatica. Dalle ultime indiscrezioni, dopo ben 8 anni insieme starebbero divorziando . Ma poche ore ...... che lascerebbe spazio a pochi dubbi: 'Sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il biglietto e ... Mauro Icardi, la risposta alle voci di crisi con Wanda Nara Il calciatore furioso pubblica un post nelle sue IG Stories Spegne i nuovi gossip che davano il suo matrimonio al capolinea Nessun divorzio. Mauro Icardi smentisce l'addio con Wanda Nara. Spegne immed ...