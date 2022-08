LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Mauro Crenna in finale nel K1 500! Mancarella quarto nella paracanoa (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41: Al via per la finale del VL3 femminile 200 Ralph (Aus), Elwart (Usa), Santilli (Bra), Gordon (Gbr), Henshaw (Gbr), Lahutenko (Ukr), Scarff (Can), Eshmirzaeva (Uzb), Eilat (Isr) 16.38: Oro per l’ucraino Syniuk, argento per il britannico Phillipson e bronzo per il neozelandese Martlew che ha preceduto di soli 15 centesimi Mancarella 16.37: Peccato! Restano giù dal podio gli azzurri in una finale che era iniziata benissimo ma che ha visto i due italiani perdere brillantezza nel finale e chiudere al quarto posto Mancarella e al quinto posto Volpi 16.32: Questi i protagonisti della finale: Tatsumi (Jpn), Rozbora (Hun), Martlew (Nzl), Phillipson (Gbr), Syniuk (Ukr), Mancarella ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41: Al via per ladel VL3 femminile 200 Ralph (Aus), Elwart (Usa), Santilli (Bra), Gordon (Gbr), Henshaw (Gbr), Lahutenko (Ukr), Scarff (Can), Eshmirzaeva (Uzb), Eilat (Isr) 16.38: Oro per l’ucraino Syniuk, argento per il britannico Phillipson e bronzo per il neozelandese Martlew che ha preceduto di soli 15 centesimi16.37: Peccato! Restano giù dal podio gli azzurri in unache era iniziata benissimo ma che ha visto i due italiani perdere brillantezza nele chiudere alpostoe al quinto posto Volpi 16.32: Questi i protagonisti della: Tatsumi (Jpn), Rozbora (Hun), Martlew (Nzl), Phillipson (Gbr), Syniuk (Ukr),...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: undici equipaggi azzurri in cerca della finale. L’Italia punta al pod… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Tacchini ed il K2 azzurro in finale. Ultime batterie con Craciun-Sant… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: tanti azzurri a caccia di posti in finale! - #Canoa #velocità… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Alessio Bedin d’argento nella Paracanoa! Santini-Craciun Crenna e Alf… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Mondiali 2022 in DIRETTA: Santini-Craciun Crenna e Alfonsi ok! Attesa per Tacchini. Klokpah in… -