L’incontro tra Loredana Bertè e la fan in treno è virale

Leggi su diredonna

(Di venerdì 5 agosto 2022)incontra per caso una fan in. Il video in breve tempo colleziona ben 330.000 visualizzazioni e 64.000 like, diventando uno dei trend della giornata. La ragazza, visibilmente scossa, all'inizio non riesce nemmeno a parlare! L'articolo proviene da DireDonna.